Mannheimer Morgen Plus-Artikel Technik Die CO2-Rückholaktion: So können Treibhausgase aus der Luft herausgefiltert werden

Wenn die Menschheit ihr Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung erreichen will, reicht es nicht alleine, die CO2-Emissionen zu verringern. Was sich schon tut und tun muss – eine Erklärung in acht Schritten