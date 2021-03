Friedrichshafen. Autozulieferer ZF hat im Corona-Jahr 2020 einen Nettoverlust von 741 Millionen Euro geschrieben. Der Umsatz fiel um elf Prozent auf 32,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen an Donnerstag bei der Vorstellung seines Jahresberichts mitteilte. Im Vorjahr hatte der Gewinn nach Steuern noch bei 400 Millionen Euro gelegen.

AdUnit urban-intext1

Gründe für die Verluste sind demnach neben den Auswirkungen der Pandemie die Umbrüche in der Automobilbranche und weiter hohe Kosten für Investitionen. Allein in der ersten Jahreshälfte 2020 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent. Aufgrund der Verluste will das Unternehmen, das nicht an der Börse notiert ist, auf die Zahlung einer Dividende verzichten. ZF ist mehrheitlich in Besitz der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen.

Trotz der Krise investierte ZF im Bereich Forschung und Entwicklung mit 2,5 Milliarden Euro fast auf Vorjahresniveau. Der Anteil dieser Investitionen stieg sogar von 7,3 auf 7,7 Prozent. „Wir haben an allem gespart, nur nicht an der Zukunft“, sagte der Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider. Aufgrund der Zuwächse im Bereich E-Mobilität und der guten Auftragslage blickt das Unternehmen „zuversichtlich in die Zukunft“, erklärte der Vorstandschef weiter. dpa