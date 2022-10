DHL hofft auf Weihnachten

Bonn. Die Deutsche Post DHL blickt trotz drohender Rezession mit Optimismus auf das Weihnachtsgeschäft. Man rechne an Spitzentagen vor Heiligabend mit jeweils bis zu 11 Millionen Sendungen, teilte der Konzern mit. Das ist der gleiche Maximalwert wie Ende 2021. Sollte die Prognose stimmen, würde sich die Post gut schlagen. Konkurrent DPD rechnet für sein Geschäft mit einem niedrigeren Tageshöchstwert als 2021 und begründet dies mit der hohen Inflation und konjunkturellen Schwächen.

Das Weihnachtsgeschäft ist die wichtigste Zeit für die Paketbranche. In dieser Zeit kaufen die Menschen besonders viel im Online-Handel ein, Rabattaktionen wie der Black Friday kurbeln den Konsum zusätzlich an. Corona-Einschränkungen waren in der Weihnachtszeit 2020 und 2021 ein Wachstumstreiber, in diesem Jahr dürfte dies nicht mehr der Fall sein. Die Post hat im deutschen Paketgeschäft in diesem Jahr bisher einen schweren Stand. Im ersten Quartal brach der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 18,6 Prozent ein, im zweiten Quartal lag das Minus bei 14,2 Prozent. dpa