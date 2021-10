Deutschland ist größter Kaffeeimporteur der Europäischen Union

Luxemburg. Deutschland ist in der Europäischen Union der größte Importeur von Kaffee. 1,1 Millionen Tonnen des beliebten Wachmachers sind 2020 in das einwohnerreichste EU-Land transportiert worden, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Das entspricht einem Anteil von etwa 38 Prozent am gesamten EU-Import. Im vergangenen Jahr hat die EU demzufolge 2,9 Millionen Tonnen Kaffee im Wert von 7,5 Milliarden Euro eingeführt. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist die Einfuhr um sieben Prozent gestiegen. Neben Deutschland sind Italien, Belgien, Spanien und Frankreich große Importeure. Der größte Teil des aus Nicht-EU-Ländern eingeführten Kaffees kam laut Angaben von Eurostat aus Brasilien (933 000 Tonnen) und Vietnam (642 000 Tonnen). Daneben sind Honduras, Uganda, Kolumbien, Indien, Peru sowie Äthiopien und Indonesien die größten Kaffee-Exporteure in die EU. Italien ist Europameister im Rösten: Das Land produzierte 2020 mit 616 000 Tonnen am meisten Röstkaffee. dpa (BILD: xxxx)

