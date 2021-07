Deutschland droht EU-Strafe wegen Nitrat im Grundwasser

Berlin/Brüssel. Deutschland droht wegen des Umgangs mit zu hohen Nitratwerten im Grundwasser erneut Ärger vor dem Europäischen Gerichtshof. Das geht aus einem Brief hervor, den der europäische Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) adressiert hat. In dem Schreiben bemängelt der EU-Kommissar, dass Deutschland bislang die Gebiete mit hoher Nitratbelastung im Grundwasser und schädlicher Nährstoff-Anreicherung nicht korrekt ausweise. Wenn keine Überprüfung folge, erwäge er, „der Kommission vorzuschlagen“, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen und ein Zwangsgeld in die Wege zu leiten. Als Hauptgrund für zu hohe Nitratwerte gilt Überdüngung durch die Landwirtschaft. dpa (BILD: dpa)

