Deutsche Post streikt in Mannheim - Aktionen in Innenstadt geplant

Mannheim. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Zusteller der Deutschen Post Niederlassung Mannheim am heutigen Freitag zum Streik auf. Wie Verdi mitteilt, plant die Gewerkschaft im Lauf des Tages mit "öffentlichkeitswirksamen Aktionen" in der Mannheimer Innenstadt.

Betroffen von der Arbeitsniederlegung sind Brief- und Paketsendungen in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar und der Westpfalz. Bereits am gestrigen Donnerstag hatte Verdi Rhein-Neckar die Beschäftigten des Briefzentrums Mannheim zum Streik aufgerufen.