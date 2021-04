Deutsche Bank hofft auf Jahresgewinn

Frankfurt. Die Genugtuung ist Vorstandschef Christian Sewing deutlich anzumerken. „Wir haben den Grundstein dafür gelegt, dass unsere Bank wieder nachhaltig profitabel wird. Es ist lange her, dass wir so ein erfolgreiches Quartal erlebt haben“, schreibt er an die Beschäftigten. Tatsächlich hat die Deutsche Bank in den ersten drei Monaten 2021 den höchsten Periodengewinn seit dem Auftaktquartal 2014 verbucht.

Nach einem Verlust von 43 Millionen Euro im ersten Vierteljahr 2020 steht unter dem Strich ein Quartalsgewinn von 908 Millionen Euro. Zwar wagen weder Sewing noch Finanzvorstand James von Moltke konkrete Prognosen für das Gesamtjahr, man sei aber nach einem „hervorragenden Quartal optimistisch gestimmt“, sagte Sewing am Mittwoch. Es dürfte erstmals seit 2014 wieder ein Netto-Gewinn in Milliardenhöhe herausspringen. Analysten rechnen mit bis zu 1,7 Milliarden Euro. 2020 hatte die Bank einen kleinen Überschuss von 113 Millionen Euro verbucht.

Vor Steuern verbuchte das Institut in den ersten drei Monaten einen Überschuss von 1,6 Milliarden Euro, vor einem Jahr waren es gerade mal 200 Millionen. An der Börse kletterte der Aktienkurs am Mittwoch als Spitzenreiter im Dax um fast elf Prozent auf den höchsten Stand seit rund drei Jahren.

Alle Geschäftssparten konnten ihren Vorsteuergewinn deutlich steigern. Das stärkste Plus gab es in der Investmentbank von 637 Millionen im Vorjahresquartal auf jetzt 1,5 Milliarden Euro. Das waren mehr als 90 Prozent des gesamten Vorsteuer-Gewinns der Bank. Ziel sei es aber weiter das Geschäft weiter auszubalancieren, sagte Finanzvorstand von Moltke in einer Telefonkonferenz.

Sparkurs zeigt Wirkung

Die Investmentbanker verdienten ihr Geld im ersten Quartal vor allem im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, mit Währungen und mit der Emission von Anleihen und Aktien von Unternehmen. Bei Aktien spielten der Bank zufolge auch SPACs eine Rolle, also eher umstrittene Firmenmäntel die ohne konkreten Inhalt an die Börse gebracht werden und in die erst danach Unternehmen schlüpfen. Insgesamt steigerte die Investmentbank die Erträge um ein Drittel.

Profitiert hat die Bank trotz Corona auch von einer deutlich niedrigeren Risikovorsorge für wackelige Kredite. Sie lag bei nur noch 69 Millionen Euro nach mehr als einer halben Milliarde Euro vor einem Jahr. Grund seien die verbesserten wirtschaftlichen Aussichten.

Zudem steht die Deutsche Bank weiter auf der Kostenbremse. Die Zahl der Beschäftigten in Vollzeit reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 2300 auf insgesamt noch 84 400. Am stärksten betroffen war die Privatkundensparte. Dort sank die Zahl der Beschäftigten um knapp 1600 auf jetzt noch gut 29 500. In diesem und im Kommenden Jahr werden bei Deutscher Bank und Postbank 200 Filialen geschlossen.

