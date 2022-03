Ingolstadt. Die Volkswagen-Tochter Audi wagt angesichts des Ukraine-Kriegs keine Prognose für dieses Jahr. Finanzvorstand Jürgen Rittersberger sagte am Donnerstag in Ingolstadt: „Im März und im April sehen wir deutliche Belastungen auf der Produktionsseite.“ Wie das im zweiten Halbjahr aufzuholen sei und wie sich der Krieg auf die Weltwirtschaft auswirke, sei nicht absehbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Audi hat bisher alle kundenspezifischen Kabelbäume für die in Europa gebauten Autos aus der Ukraine bezogen. Aus Rumänien kämen jetzt erste Ersatzlieferungen, sagte Einkaufschef Dirk Große-Loheide. Weitere sind aus Ungarn, Tunesien, Marokko, China und Mexiko geplant. Große-Loheide geht „davon aus, dass wir kurzfristig wieder anlaufen können, und das auch relativ stabil“. Vorstandschef Markus Duesmann äußerte Bewunderung für Zulieferer in der Ukraine, die versuchten zu produzieren: „In Laufweite zu einem Bunker wird dort weiter produziert, teilweise in drei Schichten. Das macht mich sprachlos, in welchen Umfang die Ukrainer dort agieren.“ Wegen fehlender Chips steht derzeit nur die Audi-Produktion in Bratislava, betonte Große-Loheide.

In vier Jahren will Audi mehr als 20 vollelektrische Modelle im Angebot haben und sein letztes neues Verbrenner-Modell auf den Markt bringen. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2