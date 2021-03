Frankfurt. Angaben zur Zahl der Inlandsflüge, die gestrichen werden könnten, und zur möglichen CO2-Einsparung macht Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister nicht. Aber das Lob für die erheblich ausgebaute Partnerschaft mit der Deutschen Bahn – verbunden mit der deutlichen Aufstockung von schnellen ICE-Zügen zum Frankfurter Flughafen – ist überschwänglich. „In den letzten 15 Monaten haben wir mehr bewegt als in den 15 Jahren davor.“ Aus einer guten Kooperation werde jetzt eine umfassende Partnerschaft, sagt Bahn-Vorstandsmitglied Berthold Huber. Bahn und Lufthansa seien keiner Wettbewerber. „Es geht nur zusammen“, sagt Hohmeister. Bahn und Lufthansa setzten einen Standard bei der umweltfreundlichen Vernetzung der Verkehrsträger.

Konkret werden ab Juli Hamburg und München und ab Dezember Berlin, Bremen und Münster ins Netz der Lufthansa Express-Züge eingebunden. Bislang sind es 22 Städte. Vor allem wird die Bahn ab Dezember die Anbindung von ICE-Sprintern an den größten deutschen Flughafen von Köln, München, Nürnberg und Hamburg aus durch den Wegfall von Zwischenhalten zeitlich verkürzen. „Von München aus ist man dann zwei Mal pro Tag in drei Stunden am Frankfurter Flughafen, von Nürnberg aus in zwei Stunden“, sagt Huber. Damit verkürze sich die Reisezeit jeweils um eine halbe Stunde.

Weiterer Vorteil: Es wird nur noch ein Ticket geben, bei der Sicherheitskontrolle sollen die Bahn-LH-Kunden Priorität haben, das Gepäck, für das die Züge mit extra großem Gepäckfächern ausgestattet werden, soll bevorzugt behandelt werden. Bei Zugverspätungen werden die Reisenden automatisch auf den nächsten Flug umgebucht.

1,3 Millionen zusätzliche Sitzplätze

Insgesamt würden in den Zügen pro Jahr 1,3 Millionen zusätzliche Sitzplätze für die Fahrt zum größten deutschen Airport angeboten, sagt Bahnvorstand Huber. Den Lufthansa Express Rail gibt es unter anderem bereits ab Ulm, Stuttgart, Freiburg, Basel, Mannheim und Leipzig. Insgesamt bietet die Bahn derzeit jeden Tag 134 Zubringerzüge zum ICE-Bahnhof am Frankfurter Flughafen.

Keine zeitliche Perspektive können Huber und Hohmeister derzeit für eine ICE-Anbindung des Münchner Flughafens, des zweitgrößten deutschen Flughafens und für Lufthansa zweitwichtigsten Drehkreuzes, nennen. Ein solches Projekt müsste erst einmal in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden, betont Huber. „Vor allem Frankfurt wird von unserer Kooperation profitieren, weil die Anbindung mit ICEs an den Flughafen optimal ist“, sagt Hohmeister.

Welche Inlandsflüge möglicherweise wegfallen, sei derzeit nicht seriös zu prognostizieren, heißt es bei der Lufthansa. Das hänge davon ab, wie das erweiterte und schnellere Zugangebot angenommen werde. Wenn die ICE-Sprinter und die Lufthansa Express Rail-Züge verstärkt genutzt würden, werde Lufthansa weniger Flüge auf den Strecken anbieten oder auch kleinere Flugzeuge einsetzen.