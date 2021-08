Der männliche Code

30 Mal am Tag treffen wir Entscheidungen, die mit unserem Geschlecht zu tun haben: Welche Toilette suchen wir auf? In welche Umkleidekabine gehen wir? Bei welchem Friseur machen wir einen Termin? „Menschen definieren sich über ihr Geschlecht, es ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale“, sagt die Sprachwissenschaftlerin Simone Burel. Gleichzeitig könnten Menschen aber auch und gerade darüber diskriminiert werden – indem sie sprachlich nicht vorkommen. Wenn etwa auf einem Kongress nur die Ärzte begrüßt werden, aber nicht die Ärztinnen, wenn vom Lehrer und nicht der Lehrerin die Rede ist, die nur Schüler, aber keine Schülerinnen unterrichtet. „Studien zeigen, dass es zwischen Sprechen und Denken eine klare Verbindung gibt: Frauen werden nicht mitgedacht, wenn sie nicht benannt werden, und das werden sie nicht, wenn von Lehrern, Ärzten, Mitarbeitern gesprochen wird“, so Burel. Die gebürtige Mannheimerin und promovierte Sprachwissenschaftlerin ist Geschäftsführerin der Linguistischen Unternehmensberatung LUB in Mannheim, die Firmen unter anderem in geschlechtergerechter, gendergerechter, Sprache schult.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann als Experte

Fazit ihrer Beratungsarbeit: Von einer Geschlechtergerechtigkeit sind Unternehmen in sprachlicher Hinsicht noch weit entfernt. Und so trägt die LUB im Untertitel auch den Slogan „Wir müssen reden“. Zum Beispiel darüber, dass nicht nur alle genannt werden sollten, wenn alle gemeint sind, sondern dass über Sprache auch Gender-stereotype transportiert werden. „Im unternehmerischen Kontext werden oft Begriffe wie Mannschaft, Manpower oder ,den Mann stehen’ verwendet, und die lassen dann vor unserem inneren Auge das Bild eines männlichen Vertreters entstehen.“ Auch dass Frauen viel seltener auf Podien sitzen oder als „Experten“ herangezogen werden, liege nicht zuletzt in der männlich ausgerichteten Sprache begründet. „Führung und Expertise sind männlich konnotiert“, betont Burel. Die Folge: Bei den medialen Statements in der Corona-Kommunikation waren rund 90 Prozent der Experten Männer.

Analytisch oder loyal?

Auch viele Stellenanzeigen sprechen laut der Sprachwissenschaftlerin vor allem Männer an – was dazu führen kann, dass sich weniger Frauen bewerben. Das ist einer der Gründe, weshalb Firmen Burel und ihr Team kontaktieren: Sie wünschen sich mehr weibliche Bewerber, doch die melden sich einfach nicht. Schuld daran sind unter anderem „Gendercodes“, Wörter, vor allem Adjektive, die speziell Männer ansprechen. Dazu zählen „ehrgeizig“, „analytisch“ oder „selbstbestimmt“. „Frauen reagieren eher auf Adjektive wie loyal oder verbindlich“, weiß Burel. Auch bei den Themen unterscheiden sich Männer und Frauen: Für Frauen spielen Gehalt und Aufstiegsfragen eine weniger große Rolle als Aspekte zur Arbeitskultur, Vereinbarkeitsthemen oder Möglichkeiten, sich weiterzubilden. „Wir empfehlen immer einen Mix, der leicht in Richtung Weiblichkeit geht“, so Burel. Denn: Männliche Kollegen bewerben sich trotzdem.