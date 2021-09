Der große Streit um Anleihenkäufe

Frankfurt. Wie so oft in den vergangenen Monaten ist die Rede von einer Sitzung, die mit Spannung erwartet wird. Sendet die Europäische Zentralbank (EZB) ein erstes Signal? Lässt Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag durchblicken, dass die Anleihekäufe des Corona-Krisenprogramms PEPP allmählich zurückgefahren und tatsächlich, wie geplant, im März nächsten Jahres beendet werden? Gibt sie damit ein erstes Zeichen für ein Ende der ultralockeren Geldpolitik der Zentralbank und für allmählich wieder höhere Zinsen?

Manche Notenbanker warten darauf, weil sie vor Übertreibungen auf den Aktien- und Immobilienmärkten warnen und das Platzen von Blasen fürchten. Und eine längere, höhere Inflationsrate sehen, gegen die sich die EZB stemmen sollte. Sparer hoffen darauf, dass es doch irgendwann wieder mal Zinsen auf ihr Erspartes gibt. Kreditnehmer und auch Finanzminister müssten dagegen mit höheren Kosten für Darlehen und Staatsanleihen rechnen.

Falken und Tauben

Ein Volumen von 1,85 Billionen Euro hat die EZB für PEPP vorgesehen. Es soll bis mindestens März 2022 laufen. Ziel ist, die Renditen und die Finanzierungskosten zu drücken, um so die Kreditvergabe, Investitionen und den Konsum zu erleichtern und die Refinanzierungskosten der Staaten niedrig zu halten. All das soll die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abmildern und den Arbeitsmarkt stützen. Bis Ende August hat die EZB Anleihen für rund 1,325 Billionen Euro gekauft. Zuletzt hatte sie das Tempo der monatlichen Käufe erhöht, auf zum Teil 80 Milliarden Euro. Daneben läuft weiter ein „normales“ Anleihekaufprogramm mit einem Volumen von 20 Milliarden Euro im Monat. Der Leitzins, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen, liegt seit mehr als fünf Jahren bei Null. Daneben bietet Notenbanken Sonderkreditlinien, die sogar mit einem Bonuszins von bis zu einem Prozent bezuschusst werden. Allerdings müssen die Institute für Einlagen bei der EZB einen Minuszins von 0,5 Prozent zahlen – wobei zum Teil erhebliche Freibeträge gelten.

Die Debatte am Donnerstag wird sich nach Überzeugung von Ökonomen und EZB-Experten aber auf PEPP konzentrieren. An den Zinsen wird die EZB noch lange nichts ändern. Eine Anhebung des Leitzinses erwarten Beobachter frühestens 2024, eher aber 2025. Die Diskussion über PEPP war freilich schon in der Ratssitzung vor sechs Wochen deutlich intensiver als zuvor. Das hatte Lagarde durchblicken lassen. Jetzt haben sich Falken, die Befürworter einer rigideren Geldpolitik, und Tauben, die für einen großzügigen Kurs plädieren, noch klarer positioniert. Die Falken dringen darauf, PEPP so schnell wie möglich zu beenden, sofern es die Krise erlaubt. Die Wirtschaft erhole sich, man könne jetzt darüber nachdenken, wie PEPP reduziert werden kann, sagt etwa Österreichs Notenbank-Chef Robert Holzmann. Der niederländische Kollege Klaas Knot wünscht sich zumindest eine Verringerung des Ankaufstempos. „Angesichts der bestehenden Unsicherheit sollten wir den lockeren Kurs der Geldpolitik nicht zu lang festschreiben“, sagt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.

Hochgeschnellte Inflationsrate

Die Debatte wird auch durch die zuletzt im Euroraum deutlich auf drei Prozent hochgeschnellte Inflationsrate angeheizt. Es ist der höchste Stand seit fast zehn Jahren und deutlich mehr als die EZB-Vorgabe von zwei Prozent. Die einen warnen vor einem weiteren Anstieg – etwa wegen bestehender Lieferengpässe und gestiegener Rohstoffpreise. Die anderen sehen nur eine vorübergehende Erscheinung, getrieben von Sondereffekten, die im kommenden Jahr wieder wegfallen – etwa durch die zeitweise Mehrwertsteuersenkung in Deutschland 2020.

Man solle das Risiko einer hohen Inflation nicht ausblenden, sagt Weidmann. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel und EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane sehen das anders. Der Anstieg sei nur temporär. „So überraschend das für machen klingen mag: Wir sorgen uns eher darum, dass die Inflationsrate auf mittlere Sicht zu niedrig ausfällt statt zu hoch“, sagt Schnabel. Dies wiederum spräche für eine weitere lockere Geldpolitik. Außerdem sieht die Mehrheit im Rat offenbar noch zu viele Risiken, um einen Kursschwenk zumindest anzudeuten –etwa die steigenden Infektionszahlen durch die Delta-Variante mit möglicherweise neuen Einschränkungen und das Problem mit den Lieferketten.

Sparerinnen und Sparer werden sich weiter mit dem trüben Zinsumfeld abfinden müssen. Und damit, dass die Geldhäuser die Negativzinsen der EZB in Form von „Verwahrentgelten“ weiterreichen – zum Teil sogar über dem EZB-Zins von minus 0,5 Prozent. Mehr als 500 Banken und Sparkassen kassieren bereits bei ihren Kunden, zum Teil ab Einlagen von 5000 Euro oder sogar ab dem ersten Euro, hat das Finanzportal Biallo.de ermittelt. Auf Tagesgeld-Konten wird derzeit im Schnitt ein Zins von 0,02 Prozent gezahlt, so die Finanzberatung FMH. Wer also 1000 Euro anlegt, erhält im Jahr stolze 20 Cent. Faktisch verlieren alle Geld, allein durch die Inflationsrate von zuletzt 3,9 Prozent in Deutschland. Sie macht aus 1000 Euro im Jahr faktisch nur noch 961 Euro. Umgekehrt bleibt Baugeld billig. Der Durchschnittszins für eine Hypothek mit zehn Jahren Laufzeit liegt aktuell, so FMH, bei 0,76 Prozent.