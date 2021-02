  Den „Gründer-Spirit“ wecken

Mannheim. Mit einem neuen Projekt will die Mannheimer Initiative „thinc!“ Studentinnen und Studenten für Unternehmertum begeistern. Unterstützung gibt es unter anderem von Finanzprofis.

AdUnit urban-intext1

Wer BWL studiert, landet später entweder bei einer Investmentbank oder bei einer Beratungsfirma? Die Idee ist Donata Zwick und Lara Pelka zu begrenzt. Die beiden Studentinnen engagieren sich deshalb gemeinsam mit anderen an der Universität Mannheim in der Initiative „thinc!“. Sie will Studenten dafür begeistern, ihr eigenes Start-up zu gründen. Mit dem neuen Projekt „thincubator“ sollen potenzielle Jungunternehmer und -unternehmerinnen nun noch mehr Unterstützung bekommen.

Begleitung durch Expertenteam

„Der Gründer-Spirit ist unter Studierenden noch nicht so verbreitet“, sagt Pelka, die im vierten Semester BWL studiert. Ziel der 2004 gestarteten „thinc!“-Initiative sei es deshalb, „ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man mit einem BWL-Studium nicht nur die klassischen Wege einschlagen, sondern auch eigene Ideen umsetzen kann, für die man brennt“, ergänzt Zwick.

An Studenten und Studentinnen, die sich als Entrepreneure ausprobieren wollen, richtet sich auch der „thincubator“: ein rund zweiwöchiges Intensivprogramm von Mitte März bis Anfang April mit Workshops, Vorträgen und Begleitung durch Mentorinnen und Mentoren. „Dabei geht es um ganz unterschiedliche Themen: Wie erstelle ich einen Businessplan? Was für Strukturen braucht ein Startup? Wie baue ich eine Marke auf? Wie komme ich an Risikokapital?“, erklärt Pelka.

AdUnit urban-intext2

Zur fachlichen Unterstützung der Teilnehmer seien Experten und Expertinnen unter anderem von der Börse Stuttgart, der Investmentbank Goldman Sachs, der Unternehmensberatung McKinsey, aber auch erfolgreiche Gründer aus der Region mit an Bord: zum Beispiel vom Heidelberger Versicherungs-Startup Getsafe oder vom Mannheimer Socken-Unternehmen Snocks.

Während es beim Auftaktwochenende und in der ersten Woche vor allem um Austausch unter den Teilnehmern und die Vermittlung von Fachwissen gehe, könnten sich die Gründerteams dann in der zweiten Woche zurückziehen, um ihre eigene Idee zu vertiefen und auszuarbeiten. Dabei würden sie weiter individuell von den Mentoren und Mentorinnen unterstützt. „Da geht es dann im Zweifel schon um konkrete Geschäftsideen, die man nicht mehr unbedingt im Plenum austauschen möchte“, sagt Zwick.

AdUnit urban-intext3

Nach den zwei Wochen hätten die Studenten schließlich die Gelegenheit, ihr Projekt einer Jury vorzustellen. Ihr ihr sitzen Vertreter von Risikokapitalgebern und der Finanzplatzinitiative Stuttgart. „Die Teilnehmer können so die Erfahrung machen, wie es ist, eine Geschäftsidee vor hochkarätigen Experten zu präsentieren. Und sie bekommen wertvolles Feedback dazu, ob ihr Konzept trägt oder nicht“, sagt Pelka.

AdUnit urban-intext4

Im günstigsten Fall könnten die Teams mit ihren Projekten sogar das Interesse eines Jurymitglieds wecken und dessen Unterstützung gewinnen. Auch im Anschluss wolle man weitere Begleitung anbieten, dafür suche „thinc!“ derzeit noch passende Partner und Programme.

Für den „thincubator“ hat die Initiative inzwischen mehr als 70 Bewerbungen von Studentinnen und Studenten bekommen, jetzt steht die Auswahl an: Für das Programm gibt es insgesamt nur 30 Plätze. Die Mehrheit der Interessierten komme von der Uni Mannheim. Aber auch von Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der TU Dresden und der Uni München habe es unter anderem Bewerbungen gegeben.

Austausch steht im Mittelpunkt

Manche Kandidatinnen und Kandidaten brächten bereits eine relativ konkrete Geschäftsidee mit, andere hätten einfach Lust, sich mit ihren Fähigkeiten in einem Gründerteam einzubringen. „Generell ist die Idee des Projekts weniger ein Wettbewerb zwischen den Teilnehmern, sondern eher, dass sie sich austauschen und miteinander vernetzen können“, sagt Zwick.

Dabei könnten auch neue Teams entstehen – zum Beispiel, wenn jemand eine App auf den Markt bringen wolle und einen Programmierer suche. Bei der jetzt anstehenden Auswahl der der Kandidatinnen und Kandidaten wolle man daher auch auf ein breites Spektrum von Fähigkeiten achten.