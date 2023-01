Börse in Frankfurt Dax zum Handelsauftakt nahezu unverändert

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ihre jüngste Zurückhaltung nach dem starken Jahresstart auch am Mittwoch beibehalten. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,09 Prozent auf 15.106,00 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,10 Prozent auf 28.595,00 Zähler aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,1 Prozent.