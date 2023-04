Börse in Frankfurt Dax zu Handelsstart nahezu unverändert - SAP schwach

Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax trat am Freitag in den ersten Handelsminuten mit 15.794 Punkten quasi auf der Stelle. Gebremst wird der Dax auch von der SAP-Aktie, die nach den Quartalszahlen des Software-Konzerns fiel.