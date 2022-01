Dax wieder auf Talfahrt - Zinssorgen belasten

Frankfurt/Main (dpa) - Aktienanleger bleiben angesichts der Ungewissheit über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA nervös.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der jüngsten Stabilisierung startete der Dax am Freitag wieder mit deutlichen Verlusten in den Handel. Im Sog weltweit nachgebender Aktienbörsen sank er um 1,37 Prozent auf 15 693,73 Punkte. Der MDax büßte 1,25 Prozent auf 33 911,29 Zähler ein.

An den Vortagen hatte sich der Dax nur kurz etwas Raum verschafft. Mit dem Rückschlag sackte er nun wieder unter die 50-Tage-Linie, die er zuletzt mühsam zurückerobert hatte. «Der Dax folgt erneut der schwachen Wall Street», kommentierte am Morgen der CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl. In New York war es nach einer anfänglichen Erholung wegen der Erwartung einer strafferen Geldpolitik deutlich bergab gegangen. Asiens Börsen waren diesem Trend gefolgt.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-779991/8

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2