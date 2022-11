Frankfurt/Main. In greifbarer Nähe bleibt das jüngste Hoch im Dax seit Juni, das das Börsenbarometer in der vergangenen Woche bei etwas unter 14 600 Punkten erreicht hatte. Ein Ausbruch aus dem jüngsten Schwankungsbereich jedoch scheint vorerst nicht in Sicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1