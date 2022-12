Börse in Frankfurt Dax vor Fed-Zinsentscheidung im Minus

Die Freude der Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA hat nicht lange gewährt. Am deutschen Aktienmarkt haben Dax & Co am Mittwoch vor der Zinsentscheidung in den USA wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am frühen Nachmittag verlor der deutsche Leitindex Dax 0,7 Prozent auf 14.400 Zähler. Damit ist ein Teil der Gewinne vom Vortag wieder abgeschmolzen. Der MDax verlor zuletzt gut ein Prozent auf 25.723 Punkte, der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um ein halbes Prozent nach.