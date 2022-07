Börse in Frankfurt Dax verringert Plus nach US-Arbeitsmarktdaten

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag seine Gewinne nach dem US-Arbeitsmarktbericht eingeschränkt. Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt noch 0,28 Prozent höher bei 12.879,21 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an.