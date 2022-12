Börse in Frankfurt Vortagserholung im Dax erweist sich als Strohfeuer

Wie gewonnen, so zerronnen: Die Kurserholung am Mittwoch war nur einen Tag später Makulatur. Der Dax büßte am Donnerstag 1,30 Prozent auf 13.914,07 Punkte ein. Robuste Konjunkturdaten aus den USA «platzten in die vorweihnachtlich positive Stimmung», wie der Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets schrieb. Der starke Arbeitsmarkt in den USA und kauffreudige Konsumenten trotz hoher Preise sprächen dagegen, dass die US-Notenbank Fed das Tempo der Zinserhöhungen drossele.