Börse in Frankfurt Dax verkleinert zum Handelsauftakt sein Wochenplus

Zum Ende einer schwankungsreichen Woche verkleinert der Dax seine bisherigen Wochengewinne. Anleger blieben unsicher, wie sie die geldpolitischen Perspektiven und Gefahren der Banken-Turbulenzen einordnen sollen; daher machten einige erst einmal Kasse, hieß es am Freitagvormittag an der Frankfurter Börse. Die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke geriet aber zunächst nicht in Gefahr.