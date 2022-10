Börse in Frankfurt Dax steigt wieder - Hoffnung auf Erholung an den US-Börsen

Der Dax ist am Mittwoch ins Plus gedreht. Dank der sich abzeichnenden Erholung an den US-Börsen schaffte der deutsche Leitindex gegen Mittag einen Aufschlag von 0,39 Prozent auf 12.267 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen dämmte immerhin bei 22.171 Punkten sein Minus auf 0,1 Prozent ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte ebenso wie der Dax in positives Terrain und gewann zuletzt gut ein halbes Prozent.