Frankfurt/Main. Hinweise auf eine künftig wohl weniger straffe Geldpolitik in den USA trieben die Börse an. Zudem hellte sich das Ifo-Geschäftsklima stärker auf als von Experten erwartet. Dieser Index spiegelt die Wirtschaftsstimmung in Deutschland wider und gilt daher als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Donnerstag um 1,63 Prozent auf 26.054,93 Zähler zu. Auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet.