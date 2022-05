Frankfurt/Main. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,39 Prozent auf 29.606 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.

Mit dem Ifo-Geschäftsklima steht am Vormittag der wohl wichtigste Frühindikator Deutschlands auf der Agenda. Der Krieg in der Ukraine und die harte Corona-Politik in China dürften weiter auf der Erholung lasten.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-395317/2

