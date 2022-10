Börse in Frankfurt Dax steigt dank Wall-Street-Rückenwind

Nach einem starken Wochenstart hat sich die Erholung des deutschen Aktienmarktes beschleunigt. Börsianer verwiesen auf eine fester erwartete Eröffnung der New Yorker Wall Street nach überwiegend starken Quartalszahlen von US-Unternehmen. Unterstützung kam zudem von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Zentralbank bezeichnete den Bericht allerdings als «ungenau». Konjunkturdaten aus Deutschland hatten zwischendurch einen negativen Einfluss.