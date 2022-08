Börse in Frankfurt Dax startet stark in die neue Börsenwoche

Der Dax hat am Montag seine Verluste vom Freitag mehr als wettgemacht. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,99 Prozent auf 13.708,43 Punkte und knüpfte damit an die insgesamt freundlich verlaufene erste Augustwoche an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Morgen um 0,94 Prozent auf 28.033,47 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,88 Prozent auf 3758,27 Zähler.