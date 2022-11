Dax startet mit Plus - Anleger bleiben zuversichtlich

Frankfurt/Main. Unterstützung kommt von deutlichen Kursgewinnen an Chinas Handelsplätzen, vor allem in Hongkong. Die dortigen Börsen profitierten von Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung des Immobiliensektors. Zudem verwiesen die Experten der Commerzbank auf leichte Entspannungssignale im Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten. Frische Impulse könnte der deutsche Aktienmarkt vom ZEW-Index am späten Vormittag erhalten sowie am frühen Nachmittag von Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA.

