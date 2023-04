Börse in Frankfurt Dax startet mit Minus

Der Dax hat am Mittwoch im Nachgang der Wall Street nachgeben. Unerwartet gute Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet aus dem US-Technologiesektor reichten nicht aus, um die Indizes hierzulande in positives Terrain zu hieven. Nach den schlechten Nachrichten der kriselnden US-Regionalbank First Republic bleibt die konjunkturelle Zuversicht gedämpft.