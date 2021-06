Dax nimmt sich Auszeit

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Gewinnen der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag weitgehend behauptet. Der Dax pendelte in einer engen Spanne um den Freitagsschluss und notierte am Nachmittag 0,14 Prozent höher bei 15.630,46 Punkten.

AdUnit urban-intext1

Vergangene Woche hatte der deutsche Leitindex um rund ein Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank am Montag um 0,03 Prozent auf 34.459,39 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,2 Prozent ein.

In dieser Woche stehen einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter Inflationsdaten und die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, der ISM-Index in den USA und vor allem der US-Arbeitsmarktbericht. In den vergangenen zwei Monaten hatten die Daten vom US-Jobmarkt trotz der starken Konjunkturerholung nicht überzeugt. Sollten die Juni-Zahlen besser ausfallen, könnte dies wieder neue Inflations- und Zinssorgen wecken.

Unter den weiter schwächelnden Autowerten fiel Daimler mit einem Abschlag von 1,3 Prozent besonders auf. Die Branchenexperten von Kepler Cheuvreux schlugen defensivere Töne an und strichen für die Daimler-Aktien ihre Kaufempfehlung. Sie sehen die Erholung der Produktion langsamer voranschreiten als gedacht.

AdUnit urban-intext2

Die Aktien von Tui litten unter der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus und sackten um 3,0 Prozent ab. Aktien des Flughafenbetreibers Fraport fielen als MDax-Schlusslicht um 4,5 Prozent, die der Lufthansa um 2,5 Prozent.

Die Papiere von Teamviewer büßten nach einer Abstufung durch Goldman Sachs 3,5 Prozent ein. Analyst Mohammed Moawalla strich seine Kaufempfehlung für die Aktien des Softwarespezialisten. Er kappte zudem seine Ergebnisprognosen und sein Kursziel auf nun 37 Euro.

AdUnit urban-intext3

Der Euro gab nach und wurde zuletzt mit 1,1917 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1950 Dollar festgesetzt.

AdUnit urban-intext4

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen stieg von minus 0,28 Prozent am Freitag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 144,61 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,17 Prozent auf 172,05 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-170018/4