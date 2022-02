Dax nach US-Jobdaten im Minus

Frankfurt/Main (dpa) - Nach starken Arbeitsmarktdaten aus den USA hat sich die Talfahrt deutscher Aktien am Freitag fortgesetzt.

Der Arbeitsmarktbericht sei eine zusätzliche Legitimation für die US-Notenbank Fed, die Zinsen im März zu erhöhen, kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Kopfschmerzen bereite vor allem das hohe Lohnwachstum. Die Beschäftigung stieg im Januar erheblich stärker als erwartet.

Der Dax ging 1,75 Prozent tiefer bei 15.099,56 Punkten aus dem Handel. Er steuerte damit wieder auf die Marke von 15.000 Zählern zu, die seit Monaten als wichtige Unterstützung gilt. Seit seinem Zwischenhoch zur Wochenmitte hat er rund 4 Prozent eingebüßt. Die erneut von Schwankungen geprägte Woche beendete der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,4 Prozent.

Aus Sorge vor einer rasanteren Straffung der Zinspolitik gingen die Ausschläge auf dem Aktienmarkt auch mit einem Ausverkauf bei Anleihen einher, dem Altmann am Freitag ein «historisches Ausmaß» attestierte. In diesem angeschlagenen Marktumfeld sackte am letzten Handelstag der Woche auch der MDax deutlich ab und ging 1,67 Prozent tiefer bei 33.080,56 Punkten aus dem Handel.

