Dax mit nächstem Erholungsversuch

Frankfurt/Main. Der MDax stieg um 1,28 Prozent auf 27.691 Zähler. Im Plus lag auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx mit 1,2 Prozent.

Die Frage am Markt lautet, ob die Fed den Leitzins am Abend um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird. Der für Aktienanleger schlechtere Fall eines größeren Zinsschritts könnte angesichts der Marktschwäche der vergangenen Tage in den Kursen schon vorweggenommen sein, heißt es bei Experten. Gleichwohl würde bei einem derart aggressiven Vorgehen der Fed gegen den Preisdruck die Wahrscheinlichkeit einer Rezession der größten Volkswirtschaft zunehmen, hieß es am Morgen bei der Postbank.

Für etwas Beruhigung der zuletzt sehr nervösen Märkte sorgte am Mittwoch die Meldung, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen wird, um über die aktuellen Marktbedingungen zu sprechen.

