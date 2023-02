Dax macht Großteil der Verluste wieder wett

Frankfurt/Main. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,98 Prozent auf 28.702,51 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,8 Prozent nach oben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag war der Dax noch aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Marke von 15.500 Punkten gescheitert war. Auf Wochensicht verlor er damit 1,7 Prozent.

An der Dax-Spitze zogen die Aktien der Commerzbank um mehr als vier Prozent an. Das Finanzinstitut ist nach rund viereinhalb Jahren in den Dax zurückgekehrt. Dies dürfte sich unter sonst gleichen Bedingungen vorteilhaft auf die Liquidität auswirken, schrieb Analyst Timo Dums von der DZ Bank. Möglich wurde die Wiederaufnahme durch den Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit auch aus dem wichtigsten deutschen Index. In dem freundlichen Umfeld stiegen die Papiere der Deutschen Bank um drei Prozent.

Für die Anteilsscheine von Adidas ging es um drei Prozent nach oben. Sie profitierten von der Hoffnung auf geringere Belastungen durch das Ende der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West. Ein Händler verwies auf Presseberichte, wonach sich Adidas und der Rapper auf eine neue Vereinbarung geeinigt hätten, den verbliebenen Bestand an Sport-Schuhen im Wert von einer halben Milliarde US-Dollar zu verkaufen.

An der Spitze des Nebenwerteindex SDax stiegen die Aktien von Zeal Network um neun Prozent. Der Lottovermittler will an seine Aktionäre eine Sonderdividende ausschütten.