Börse in Frankfurt Dax legt stark zu - 16.000 Punkte aber zu hohe Hürde

Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA, starke Quartalszahlen von Apple und die Pläne zum Industriestrompreis in Deutschland haben dem Dax am Freitag kräftige Gewinne beschert. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 1,44 Prozent auf 15.961,02 Punkte und legte damit im Verlauf der verkürzten Handelswoche leicht zu.