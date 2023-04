Dax könnte weiter steigen - Berichtssaison steht im Fokus

Frankfurt/Main. Am Freitag schloss der Dax mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 15.807,50 Punkte. Auf Wochensicht legte er damit um 1,3 Prozent zu.

Von der anlaufenden Berichtssaison für das erste Quartal erwarten die Anlagestrategen der Deutschen Bank positive Überraschungen. Auch erfreuliche Nachrichten von der Inflationsentwicklung sollten den Aktienmärkten in den kommenden Wochen Rückenwind geben. Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sind ebenfalls zuversichtlich für die anstehenden Quartalszahlen der Unternehmen. Erste Eckdaten seien gut ausgefallen. Die Experten von LBBW warnte gleichwohl vor zu hohen Erwartungen: «Angesichts vieler Risiken und einer hohen Bewertung von US-Titeln wird die Luft allmählich dünner.»

Die neue Woche fängt recht ruhig an. Dafür berichten am Dienstag mit Goldman Sachs und Bank of America zwei weitere Banken-Schwergewichte aus den USA über das vergangene Quartal. Dazu kommen die Zahlen des US-Pharma- und Konsumgüterriesen Johnson & Johnson sowie des Streamingdienstes Netflix. Zudem informiert China über seine Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal und es stehen die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen im Fokus.

Zur Wochenmitte berichtet der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway über seine Umsatzentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres. Die Zahlen könnten die Aktien des deutschen Konkurrenten Delivery Hero bewegen. Ähnliches gilt für den tags darauf anstehenden Umsatzbericht des britischen Branchenkollegen Deliveroo. Dazu stehen am Mittwoch mit Morgan Stanley eine weitere US-Großbank mit Zahlen sowie der Medizinkonzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) mit ihrem Kapitalmarkttag auf der Agenda. Spannung dürfte auch der Quartalsbericht des US-Elektroautobauers Tesla versprechen.

Der Donnerstag wartet mit Zahlen des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius auf. Am Freitag folgen unter anderem der Quartalsbericht des Softwarekonzerns SAP sowie Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA.