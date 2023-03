Börse in Frankfurt Dax knapp unter 15.000 Punkten

Der Dax hat am Freitag knapp unter 15.000 Punkten notiert. Größere Gewinne zum Start bröckelten in der ersten Tageshälfte deutlich ab. Zuletzt stand der deutsche Leitindex nur noch knapp mit 0,03 Prozent im Plus bei 14.968,95 Zählern - und damit wieder etwas unter 15.000 Punkten.