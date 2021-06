Dax in robuster Verfassung nahe Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax präsentiert sich auch am Dienstag in robuster Verfassung nahe seines Rekordhochs. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,15 Prozent auf 15.701,02 Punkte.

AdUnit urban-intext1

Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen rückte nahe an die Marke von 34.000 Zählern heran, verbuchte aber bei 33.942,24 Punkten zuletzt nur noch einen Aufschlag von 0,05 Prozent. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent hoch. Konjunkturdaten aus Deutschland fielen schwächer als erwartet aus.

Papiere aus dem Pharma- und Gesundheitssektor waren gefragt. Die Aktien der Merck KGaA stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt an der Dax-Spitze 3,2 Prozent. Sartorius verteuerten sich im MDax um viereinhalb Prozent.

Autowerte zollten ihrer jüngsten Rally Tribut. Im Dax verloren Volkswagen als Schlusslicht 2,1 Prozent. Am Vortag hatte der europäische Autosektor sein Rekordhoch aus dem Jahr 2015 nur haarscharf verpasst. Nun verlor er 1,1 Prozent.

AdUnit urban-intext2

Nach ihrem starken Kurszuwachs der vergangenen Wochen fielen die Papiere des Düngerherstellers K+S von ihrem höchsten Niveau seit Ende 2019 zurück und waren im MDax mit minus 4,2 Prozent der größte Verlierer. Tags zuvor hatten sie noch von Kali-Förderkürzungen des US-Konkurrenten Mosaic profitiert. Inzwischen kündigte aber der kanadische Konzern Nutrien eine Ausweitung seiner Produktion an.

Der Euro kostete 1,2181 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2162 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,26 Prozent am Vortag auf minus 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 144,51 Punkte nach. Der Bund-Future rückte um 0,24 Prozent auf 172,13 Punkte vor.

AdUnit urban-intext3

© dpa-infocom, dpa:210608-99-905119/4

AdUnit urban-intext4