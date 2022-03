Dax im Sinkflug

Frankfurt/Main. Zuletzt betrug das Minus 1,03 Prozent bei 13.761,65 Punkten. Am Vortag war der deutsche Leitindex bereits um fast vier Prozent unter die Marke von 14.000 Punkte gesackt. Die vorangegangene Kurserholung nach dem Beginn der russischen Invasion scheint damit erst einmal beendet.

«Nach einer ersten Phase der Stabilisierung kann sich der deutsche Aktienindex nun nicht mehr der immer weiter eskalierenden Kriegssituation in der Ukraine und der in Gang kommenden Sanktionsspirale entziehen», beschrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets die Situation. An der Börse regiere «die Angst vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und die Angst vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise», fasste Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Lage zusammen.

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax gab am Mittwoch weiter nach, er verlor zuletzt 1,27 Prozent auf 30.591,54 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte mit 0,77 Prozent auf 3736,79 Punkte ein.

Der Fall im Dax unter das Vorwochentief dürfte laut Robomarkets-Experte Molnar weitere Verkäufe auslösen. Er verwies auf das inzwischen auf ein Rekordhoch gestiegene Angstbarometer «Fear and Greed». «Das ist vor dem Hintergrund eines laufenden Krieges auf europäischem Boden zunächst nicht erstaunlich. Es könnte aber ein Indiz dafür sein, dass ein Großteil der Investoren bereits nicht mehr im Markt ist, während andere nur sehr vorsichtig agieren, wenn sie bei Aktien zugreifen.»

An den Börsen geraten immer mehr Branchen unter Druck, während Rüstungskonzerne dank der geplanten milliardenschweren Aufrüstung der Bundeswehr stark zulegen. Im MDax kletterten Rheinmetall am Morgen auf ein Rekordhoch. Mit knapp zwei Prozent fiel der Zuwachs im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen aber moderat aus.

Mit Blick auf die Einzelwerte im Dax führten am Morgen einige Corona-Profiteure. Hellofresh standen an der Indexspitze mit einem Aufschlag von zeitweise fast sieben Prozent, noch am Vortag hatten die Anleger den Kochboxenversender wegen eines schwächeren Ausblicks abgestraft.

In den hinteren Börsenreihen brachen SMA Solar nach einem enttäuschenden Ausblick um mehr als ein Fünftel ein. Der im Index der kleineren Werte SDax notierte Solartechnikspezialist hatte zudem sein erst Mitte Januar gesenktes Ergebnisziel für 2021 verfehlt.

Shop Apotheke verteuerten sich - ebenfalls nach Zahlen - um zwei Prozent. Analysten äußerten sich hier vor allem positiv zum Ausblick. Für den Autovermieter Sixt ging es nach der Bilanzvorlage um zweieinhalb Prozent nach oben.

