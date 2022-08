Dax im Plus - BMW enttäuscht und Infineon überzeugt

Frankfurt/Main. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am mit 1,27 Prozent auf 27.727,81 Zähler deutlich stärker zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann gut ein halbes Prozent.

Spannungen zwischen China, den USA und Taiwan

Marktteilnehmer verwiesen auf die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan. Für Ernüchterung unter Anlegern sorgten auch schwache Quartalsberichte von BMW und Siemens Healthineers. Während BMW-Aktien um 5,8 Prozent fielen und auch Mercedes-Benz belasteten, büßten Siemens Healthineers 1,5 Prozent ein. Beim Hersteller von Medizintechnik kam ein deutlicher Gewinnrückgang im dritten Geschäftsquartal nicht gut an.

Bei BMW monierte Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies die gekürzte Prognose für den freien Barmittelzufluss 2022. Diesen habe BMW von mindestens 12 Milliarden auf mindestens 10 Milliarden Euro gekappt.

Vonovia-Papiere verteuerten sich

Die Papiere von Vonovia verteuerten sich hingegen um 1,6 Prozent. Anleger zeigten sich erfreut darüber, dass die Immobiliengruppe in den kommenden Jahren milliardenschwere Verkäufe tätigen dürfte. Infineon will derweil im laufenden Geschäftsjahr profitabler sein, was Anleger mit einem Kursplus von 2,7 Prozent quittierten.

In der zweiten Reihe stieg die Commerzbank um 1,3 Prozent. Händler und Analysten lobten die Geschäftszahlen der Bank, die zudem im Jahr 2024 rentabler werden will. Die Aktien von Delivery Hero zogen um 4,4 Prozent an, nachdem der Kontrahent Just Eat Takeaway die Jahresziele bekräftigt hatte. Dessen Aktien gewannen 5 Prozent. Sixt verteuerten sich um 4,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank für die Anteile des Autovermieters.

Der Euro gab nach und kostete zuletzt 1,0194 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0224 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen von 0,60 Prozent am Vortag auf 0,72 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 1,18 Prozent auf 136,71 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,34 Prozent auf 156,74 Punkte.

