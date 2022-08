Dax im Minus

Frankfurt/Main. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab zur Wochenmitte bislang um 1,28 Prozent auf 27.749,13 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,7 Prozent.

Mit Halbjahreszahlen im Blick stand der angeschlagene Energiekonzern Uniper, der nach einem Milliardenverlust im Zuge ausbleibender russischer Gaslieferung erst in den kommenden Jahren Besserung sieht. Für die im MDax notierten Titel ging es um mehr als neun Prozent bergab. Delivery Hero sanken im MDax nach ihrem hohen Vortagesplus um 1,5 Prozent. Ein kritischer Bericht im «Handelsblatt» zu Lieferdiensten dämpfte die Stimmung.

Auch andere Internet-Aktien wie im Dax jene des Kochboxenversenders Hellofresh und des Modehändlers Zalando verbuchten hohe Abschläge von 6,3 und 5,1 Prozent. Sie zählen zu finanzierungsabhängigen Wachstumswerten, denen höhere Zinsen zusetzen.

Immobilienwerte waren europaweit angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation schwach. Am deutschen Markt verbuchten Vonovia, TAG Immobilien oder Grand City Properties Kursverluste zwischen drei und fünf Prozent. Adler Group im SDax verloren gar neun Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0158 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0131 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,82 Prozent am Vortag auf 0,97 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel im Gegenzug um 0,75 Prozent auf 135,37 Punkte. Der Bund-Future sank am Nachmittag um 1,17 Prozent auf 154,11 Punkte.

