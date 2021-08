Dax im Aufwind

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag ein moderates Plus verzeichnet. Bereits in Asien hatte sich die Stimmung der Anleger aufgehellt. Hinzu kamen positive Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Dax notierte zuletzt 0,53 Prozent höher bei 15.636,75 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,51 Prozent auf 35.478,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.

Aktien aus dem Technologiesektor standen bei den Anlegern hoch im Kurs. Im Frankfurter Handel fielen vor allem die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit einem Anstieg von 4,2 Prozent positiv auf.

Ein optimistischer Analystenkommentar hievte die Aktien von Delivery Hero um 2,3 Prozent nach oben. Nach einigen Tagen Pause ist die Rekordrally bei Adidas und Puma wieder in Gange. Für die Adidas-Titel ging es nun um 2,2 Prozent nach oben und für jene von Puma um 2,1 Prozent. Sie folgten damit der guten Branchenstimmung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa haben die Erholung der Aktien des Mutterkonzerns Siemens Energy ins Stocken gebracht. Die Papiere schafften nur kurz den Sprung ins Plus und notierten 2,8 Prozent im Minus. Damit waren sie der schwächste Wert im Dax.

Enttäuschende Geschäftszahlen haben die Commerzbank-Aktien nach einem schwachen Start ins zweite Halbjahr noch tiefer ins Minus gedrückt. Die Papiere des Finanzinstituts büßten 5,4 Prozent ein und waren damit das klare Schlusslicht im MDax.

Der Euro kostete zuletzt 1,1872 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1885 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 146,55 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,23 Prozent auf 177,41 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:210804-99-700034/5

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3