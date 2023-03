Börse in Frankfurt Dax gleicht Verluste aus - Warten auf US-Jobbericht

Solide US-Börsen haben dem Dax am Donnerstag noch ein versöhnliches Tagesende beschert. Einen Rücksetzer um bis zu 0,6 Prozent konnte der Leitindex noch ausgleichen, allerdings blieb die Risikobereitschaft der Anleger vor den am Freitag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA gedämpft. Am Ende bedeuteten 15.633,21 Punkte ein Plus von 0,01 Prozent. Der MDax gab dagegen um 1,29 Prozent auf 28.440,86 Punkte nach.