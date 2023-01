Dax gibt nach

Frankfurt/Main. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,88 Prozent auf 27.317,84 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um gut ein halbes Prozent nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für leichte Belastung sorgten Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Zwei ranghohe Notenbanker signalisierten, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen wird und ihren Leitzins über die Marke von 5 Prozent anheben dürfte. Aktuell beträgt die Obergrenze des Leitzinsbands 4,5 Prozent.

Gemieden wurden am Dienstag Aktien aus dem Umfeld des Online-Handels, die seit Jahresbeginn besonders deutlich in die Höhe geschnellt waren. So sackten die Papiere von Zalando im Dax um mehr als drei Prozent ab. Die Anteilsscheine von Hellofresh fielen im MDax um knapp zwei Prozent.

An der Dax-Spitze zogen die Anteilsscheine von Bayer um mehr als vier Prozent an. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will mit neuen Medikamenten die perspektivisch wegbrechenden Erlöse mit den Kassenschlagern Xarelto und Eylea mittelfristig mehr als wettmachen.

Die Aktien von RWE erholten sich etwas von ihrem sehr schwachen Jahresstart und legten um gut ein Prozent zu. Sie hatten unter den zuletzt stark gesunkenen Strompreisen angesichts des ungewöhnlich milden Winters in Europa gelitten. Nun äußerten sich Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley positiv zu den Aussichten für die Anbieter erneuerbarer Energien wie RWE.

Die Anteilsscheine des Branchenkollegen Eon gewannen rund zwei Prozent. Sie zählen für die Experten der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas zu den bevorzugten Versorgerwerten in Europa.

Der Euro wurde am frühen Nachmittag zu 1,0716 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0696 (Freitag: 1,0500) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9349 (0,9524) Euro. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 2,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 125,84 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,38 Prozent auf 136,42 Punkte.