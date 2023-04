Börse in Frankfurt Dax steigt sechsten Tag in Folge - Rekordhoch im Blick

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben trotz der jüngsten Börsenrally zuversichtlich. Der Dax kletterte am Montagmorgen auf etwas über 15.900 Punkte und damit auf ein neues Zwischenhoch seit Januar 2022. Dann setzten aber Gewinnmitnahmen ein. Zur Mittagszeit hielt sich der deutsche Leitindex mit plus 0,03 Prozent auf 15.812,21 Punkte stabil. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,25 Prozent auf 27.857,95 Zähler hoch.