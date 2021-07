Dax gibt leicht nach

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch sein hohes Niveau fast gehalten. Der deutsche Leitindex lag am Vormittag knapp in der Verlustzone. Zuletzt fiel er um 0,08 Prozent auf 15 777,65 Punkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er bleibt damit in Sichtweite zum Rekordhoch, das er erst vor zwei Tagen mit 15 806 Zählern erreicht hatte. Der MDax gab am Mittwochmittag etwas stärker um 0,37 Prozent auf 34 789,93 Zähler nach.

Die Agenda ist am Mittwoch sonst geprägt von Geschäftszahlen einiger US-Banken. Nachdem die Konkurrenten JPMorgan und Goldman Sachs die Berichtssaison am Vortag einläuteten, stehen nun die Bank of America, Wells Fargo und die Citigroup auf dem Plan. Im Zuge dessen blieben die Blicke auch hierzulande auf die Banken gerichtet. Das Umfeld war freundlich, die Papiere der Deutschen Bank erholten sich unter den besten Dax-Werten um 1,1 Prozent von ihrer Vortagsschwäche.

Die Aktien von Hugo Boss setzen ihren bislang starken Lauf in diesem Jahr mit einem Anstieg um zeitweise mehr als sechs Prozent fort, der zuletzt aber auf etwa drei Prozent abflachte. Der Modekonzern traut sich angesichts der abgeflauten Pandemie wieder eine Jahresprognose zu, die gut ankam. Im zweiten Quartal erzielte der Konzern einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der stark von der Corona-Pandemie geprägt wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auffällig waren auch Stahlaktien: Die Papiere von Klöckner & Co, Salzgitter sowie Thyssenkrupp gehörten mit Gewinnen zwischen 1,2 und 4,1 Prozent zu den Favoriten in ihren Indizes MDax und SDax. Hier stimmte eine Analystenstimme die Anleger mutiger. Alan Spence vom Analysehaus Jefferies erhöhte seine operativen Gewinnerwartungen und bleibt für alle drei Werte nach zuletzt durchwachsener Kursentwicklung bei seiner Kaufempfehlung.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-375959/4