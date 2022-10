Börse in Frankfurt Dax gewinnt vor US-Inflationszahlen leicht hinzu

Der zuletzt schwächelnde Dax hat am Donnerstag erneut leicht zugelegt. Ungeachtet der Risiken durch die am Nachmittag anstehenden neuen US-Inflationszahlen drehte der deutsche Leitindex nach anfänglichen Verlusten ins Plus und gewann gegen Mittag 0,83 Prozent auf 12.273,26 Punkte. Damit blieb der Dax zudem klar oberhalb von 12.000 Punkten.