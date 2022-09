Börse in Frankfurt Dax fängt sich

Nach dem Kursrutsch zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag stabilisiert. Käufer langten vor allem bei Papieren zu, die zuletzt besonders unter der verschlechterten Börsenstimmung gelitten hätten, schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow. So notierte der deutsche Leitindex zuletzt mit 1,07 Prozent im Plus bei 12.897,16 Punkten. Rückenwind deutete sich zudem von der Wall Street an, die nach einem Feiertag mit Gewinnen erwartet wurde.