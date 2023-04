Börse in Frankfurt Dax fällt nach Jahreshoch wieder etwas zurück

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag trotz weiter steigender Ölpreise und schwächelnder US-Konjunkturdaten stabil gezeigt. Der Dax erklomm gegen Mittag mit knapp 15.737 Punkten zunächst den höchsten Stand seit rund 14 Monaten und damit auch ein Jahreshoch. Am Nachmittag bröckelte der Leitindex im Zuge fallender Kurse an der Wall Street aber wieder ab.