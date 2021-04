Dax etwas höher - Mehr Schwung bei Nebenwerten

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag mit moderatem Kursplus weiter unterhalb seines Rekordhochs bewegt. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,19 Prozent höher bei 15.237,88 Punkten.

Quartalszahlen von US-Unternehmen stützten, waren aber kein zusätzlicher Treiber. Auch diverse US-Konjunkturdaten, darunter die Einzelhandelsumsätze, fielen zwar besser als von Analysten erwartet aus, hinterließen im Dax aber kaum Spuren.

Mehr Schwung gab es in den Reihen hinter dem Dax. So ging es für den MDax der mittelgroßen Werte um 0,9 Prozent auf 33.002,14 Punkte hoch. Um 0,57 Prozent auf 15 928,48 Punkte stieg der Nebenwerteindex SDax, der zuvor erstmals die Marke von 16 .00 Punkten hinter sich gelassen hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

An der Dax-Spitze setzten die Papiere des Softwarekonzerns SAP ihren Aufwärtstrend mit plus 2,3 Prozent fort. Im Fokus stand aber die Immobilienbranche nach der Entscheidung zum Berliner Mietendeckel, den das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärte. Vor allem die Aktien des Konzerns Deutsche Wohnen mit seinem großen Bestand in Berlin reagierten darauf zunächst mit hohem Kursgewinn, der am Nachmittag aber auf 1,7 Prozent schmolz.

Vonovia-Papiere drehten gar ins Minus mit zuletzt 0,9 Prozent. Der Konzern erklärte, auf Mietnachzahlungen verzichten zu wollen. Grand City Properties gewannen im MDax 1,7 Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,1972 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1964 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,35 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 144,71 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,22 Prozent auf 171,11 Punkte vor.

