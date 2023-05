Frankfurt/Main. Der Dax sank zur Mittagszeit um 0,26 Prozent auf 15.910,76 Punkte. Die Stimmung trübte sich leicht ein, da die Börse an der New Yorker Wall Street schwächer in den Handel starten dürfte. Der MDax verlor 0,75 Prozent auf 27.337,96 Zähler und auch europaweit wurden überwiegend moderate Verluste verbucht.

