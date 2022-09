Börse in Frankfurt Dax dreht ins Plus dank Wall Street

Eine Stabilisierung an der Wall Street hat dem Dax am Montag ins Plus verholfen. Der Leitindex ging nach vier Verlusttagen in Folge etwas gestärkt mit einem Kurszuwachs von 0,49 Prozent auf 12.803,24 Punkte aus dem Handel. Vorangegangen war jedoch eine wegen des anstehenden Leitzinsentscheides in den USA abermals nervöse Handelssitzung mit Verlusten im Dax von bis zu einem Prozent. «Die Positionierungen der Anleger vor der Fed-Sitzung sind in vollem Gange», kommentierte Konstantin Oldenburger von CMC Markets.