Börse in Frankfurt Dax dreht am Nachmittag ins Minus

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag in die Verlustzone gerutscht. Der Leitindex Dax notierte am Nachmittag ein halbes Prozent tiefer bei 13.238,86 Punkten, nachdem er tags zuvor um 2,7 Prozent gestiegen war.